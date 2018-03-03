مرتضى منصور يؤكد اقتراب نجم الزمالك من تجديد عقده

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي عن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تجديد عقده مع النادي.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الجمعة، أكد المستشار مرتضى منصور أن النجم المخضرم طارق حامد بات على مشارف تجديد عقده مع نادي الزمالك، على أن يتم توقيع العقود بين الطرفين يوم غداً الأحد في مقر النادي قبل سفر بعثة فريق الزمالك إلى إثيوبيا لخوض أولى مباريات الفريق الأفريقية.

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وكان نادي الزمالك قد أعلن في مساء يوم أمس الجمعة أيضاً رسمياً عن تجديد عقد النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك، وذلك بعدما تم عقد جلسة بينه وبين المستشار مرتضى منصور، ليتم الاستقرار على تجديد التعاقد بين الطرفين لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

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