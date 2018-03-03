الأهلي يُفكر جدياً في استعادة نجمه من الدوري السعودي في حالة رحيل عبد الله السعيد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُفكر جدياً في استعادة نجمه المعار حالياً لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي في حالة رحيل النجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي يُفكر جدياً في إنهاء إعارة النجم صالح جمعة الذي يلعب حالياً مع نادي الفيصلي السعودي، وذلك كحل مثالي من أجل تعويض الرحيل المنتظر للنجم عبد الله السعيد عن صفوف النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن قرار عودة النجم صالح جمعة إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي، وخاصة وأن الجميع داخل النادي الأهلي يخشى من عدم التزام النجم صالح جمعة مرة أخرى مع المارد الأحمر مثلما كان حاله طوال الموسم الحالي والموسم الماضي أيضاً.

ويبقى أمام النادي الأهلي خيار آخر من أجل تعويض رحيل النجم عبد الله السعيد، وهو من خلال فتح باب المفاوضات مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع النجم محمد إبراهيم، وخاصة بعدما أعرب الأخير عن رغبته في أكثر من مناسبة سابقة للمقربين له في ارتداء قميص النادي الأهلي.

ولا يزال مستقبل النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي غير معلوم على الإطلاق حتى هذه اللحظة، وخاصة في ظل العروض المغرية التي وصلت إلى اللاعب منذ الميركاتو الشتوي الماضي وتحديداً من جانب أندية الدوري السعودي والدوري الإماراتي.

وكانت أبرز العروض التي وصلت إلى النجم عبد الله السعيد في الآونة الأخيرة، وصلت قيمتها إلى مبلغ مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد، على أن يمتد عقد اللاعب مع النادي لمدة ثلاثة مواسم كاملة، وهو الأمر الذي يجعل النجم عبد الله السعيد يتأخر حتى هذه اللحظة في الرد على مفاوضات النادي الأهلي من أجل تمديد عقده.

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