أسطورة ليفربول: محمد صلاح يشبه كريستيانو رونالدو وليس ميسي

Advertisements

تحدث الأسطورة جيمي كاراجر مدافع نادي ليفربول الإنجليزي سابقاً اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي عن الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول حالياً، وخاصة في ظل المستوى الملفت للغاية الذي يُقدمه النجم المصري مع فريق الريدز على مستوى جميع المسابقات.

فمن خلال المقال الأسبوعي الذي يقوم الأسطورة جيمي كاراجر بكتابته في صحيفة “ديلي تليجراف” الإنجليزية، أكد الأسطورة جيمي كاراجر أن الفرعون المصري محمد صلاح يشبه الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وليس كما يقول العديد من الناس أنه يشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Advertisements

وفي إطار مقاله أيضاً أشار الأسطورة جيمي كاراجر إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح لا يحب أن يقوم بعملية بناء الهجمة مثل النجم ليونيل ميسي، ولكنه يحب أكثر التوغل إلى داخل منطقة الجزاء ومن ثم تسجيل الأهداف وهي الحالة التي أصبح عليها أيضاً النجم كريستيانو رونالدو في السنوات الماضية.

وفي ختام مقاله شدد الأسطورة جيمي كاراجر على أن الموسم الحالي يُعتبر استثنائياً للفرعون المصري محمد صلاح سواء رفقة نادي ليفربول أو حتى رفقة منتخب بلاده مصر، مؤكداً في الوقت ذاته على أن تكرار ذلك المستوى في المواسم القادمة أمر غير محتمل بنسبة كبيرة للغاية.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُفكر جدياً في استعادة نجمه من الدوري السعودي في حالة رحيل عبد الله السعيد