ماتويدي يكشف عن مفاجأة كبيرة بخصوص انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي

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كشف النجم الفرنسي بليز ماتويدي متوسط ميدان نادي يوفنتوس الإيطالي حالياً عن مفاجأة كبيرة للغاية، وذلك بخصوص صفقة انتقاله في الصيف الماضي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باتجاه نادي يوفنتوس.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت وتحديداً لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكد النجم الفرنسي بليز ماتويدي أن العديد من نجوم نادي باريس سان جيرمان حاولوا أن يقوموا بإقناعه بعدم الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في الصيف الماضي، ويأتي على رأس هؤلاء النجوم كلاً من النجمين البرازيلين نيمار جونيور وداني ألفيس وأيضاً الإيطالي تياغو موتا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم الفرنسي بليز ماتويدي إلى أن قرار رحيله عن نادي باريس سان جيرمان كان صعباً للغاية، وخاصة وأنه عاش رفقة الفريق الباريسي العديد من السنوات إلا أنه ليس نادماً على الإطلاق على ذلك القرار.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم الفرنسي بليز ماتويدي على أن السبب الرئيسي وراء اختياره الانتقال إلى صفوف نادي يوفنتوس، هو رغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي جديد وخاصة بعد فوزه بالعديد والعديد من الألقاب رفقة نادي باريس سان جيرمان.

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