قرار هام من إيهاب جلال في إطار تحضيرات الزمالك لانطلاقة مشواره الأفريقي

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اتخذ الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي قراراً هاماً، وذلك في إطار تحضيرات فريق الزمالك استعداداً لانطلاقة مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018 م.

حيث قرر الكابتن إيهاب جلال إلغاء المران الصباحي لفريق الزمالك اليوم السبت، على أن يكتفي الفريق فقط بإجراء مرانه في مساء اليوم على ملعب حلمي زامورا في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، علماً بأن بعثة فريق الزمالك سوف تُغادر العاصمة المصرية القاهرة في فجر يوم غداً الأحد.

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حيث تصل بعثة الفارس الأبيض إلى دولة إثيوبيا في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم غداً الأحد، على أن يواجه مضيفه فريق ديشا الإثيوبي في يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

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