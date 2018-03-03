تعرف على موعد وصول بعثة مونانا إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلي

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يستعد فريق الأهلي لانطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018 م، وذلك حينما يُلاقي ضيفه نادي مونانا الغابوني في مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبها تصل بعثة نادي مونانا الغابوني إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم غداً الأحد أي قبل موعد المباراة بيومين فقط، علماً بأن أفراد بعثة الفريق الغابوني تتكون من 30 فرداً، وهم 20 لاعباً و7 أفراد من الجهاز الفني للفريق إضافة إلى ضابط تأمين وأيضاً اثنين من الصحفيين من دولة الغابون.

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وقد حصلت بعثة نادي مونانا الغابوني على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية من طرف السفارة المصرية في دولة الغابون بشكل مجاني، مما جعل مسؤولي النادي الغابوني يؤكدون بأن معاملة النادي الأهلي سوف تكون بالمثل حينما يحين موعد مباراة الإياب بين الطرفين على أرض دولة الغابون.

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