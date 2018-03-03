خطوة هامة من إدارة الزمالك قبل مواجهة ديشا الإثيوبي في كأس الاتحاد الأفريقي

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قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بخطوة في غاية الأهمية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس المقبل، وذلك قبل انطلاقة مشوار فريق الزمالك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018 م.

حيث قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بصرف مكافأة الفوز لكافة لاعبي فريق الزمالك، وذلك بعد الفوز الأخير الذي حققه الفريق على حساب نظيره فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتأتي هذه الخطوة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل تحفيز لاعبي الفريق على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الفترة القادمة، وخاصة بعدما تمكن فريق الزمالك من تحقيق الانتصار في 6 مباريات على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك في مباراته المقبلة مضيفه فريق ديشا الإثيوبي في عصر يوم الأربعاء المقبل، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

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