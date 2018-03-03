مرتضى منصور يفتح الباب أمام إمكانية احتراف نجم الزمالك بعد مونديال روسيا

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فتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي الباب أمام إمكانية احتراف أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب مشاركته مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أكد المستشار مرتضى منصور أن تجديد عقد النجم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك لا يعني عدم الموافقة على احترافه بعد نهاية مونديال روسيا المقبل، وخاصة في حالة وصل له عرض يليق بإمكانياته ويليق أيضاً بنادي الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن جلسة تجديد العقد مع النجم أحمد الشناوي لم تشهد أي مشاكل على الإطلاق بين الطرفين مثلما كانت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية تُشير في الآونة الأخيرة.

وكان النجم أحمد الشناوي قد وقع على عقده الجديد مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم قادمة في مساء يوم أمس الجمعة، وذلك بعد الجلسة التي جمعت بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

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