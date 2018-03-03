كوبر يُفضل ضم نجم الأهلي في معسكر مارس عوضاً عن نجم المصري البورسعيدي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم يُفضل أن يقوم بضم نجم فريق الأهلي إلى قائمة منتخب مصر في معسكر شهر مارس الحالي عوضاً عن نجم فريق المصري البورسعيدي.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يرى أنه من الأفضل ضم النجم الواعد أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر في معسكر شهر مارس الحالي، وذلك عوضاً عن الظهير الأيسر محمد حمدي لاعب فريق المصري البورسعيدي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك القرار من طرف المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، يأتي في ظل المعرفة الكاملة من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر بإمكانيات اللاعب أيمن أشرف، وخاصة وأنه سبق له وأن كان متواجداً في أكثر من معسكر سابق للمنتخب المصري في عهدة الجهاز الفني الحالي للمنتخب.

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