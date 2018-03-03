يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة لاتسيو الليلة في الكالتشيو

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد تلقى ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل مباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق لاتسيو في مساء اليوم السبت في مسابقة الدوري الإيطالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس اشتكى من أوجاع بسيطة في مران الفريق يوم أمس السبت، مما سوف يجعل الإيطالي ماسيمليانو أليغري يُفكر جدياً في إراحة النجم الكرواتي في مباراة الليلة وعدم المخاطرة به خوفاً من تعرضه إلى الإصابة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس يرغب في أن يكون كل عناصر الفريق الأساسية جاهزة من أجل خوض المباراة المنتظرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ويُعاني فريق يوفنتوس في الوقت الحالي من بعض الغيابات المؤثرة للغاية من الناحية الهجومية، حيث يغيب عن صفوفه كلاً من الأرجنتيني غونزالو هيغواين والكولومبي خوان كوادرادو إضافة إلى الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي، علماً بأن جميعهم يغيب عن صفوف فريق السيدة العجوز بداعي الإصابة.

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