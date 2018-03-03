مدرب الأهلي: الفريق الغابوني مميز ويجب احترامه لحسم التأهل

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه نادي مونانا الغابوني في مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن أحمد أيوب أن نادي مونانا الغابوني مميز للغاية، وخاصة بعدما قام الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري بدراسة كافة نقاط القوة والضعف فيه.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد أيوب إلى أنه يجب احترام الفريق الغابوني بشكل كبير للغاية، وذلك حتى يتمكن المارد الأحمر من حسم نتيجة المباراة سواء ذهاباً أو إياباً ومن ثم يضمن تأهله إلى دور المجموعات من عمر المسابقة الأفريقية.

كما أضاف أيضاً الكابتن أحمد أيوب في تصريحاته أن فريق الأهلي يحتاج إلى التركيز الشديد، وخاصة وأن القرعة دائماً ما تضع المارد الأحمر في اختبار قوي في بداية مشواره الأفريقي في كل عام.

أما عن العودة من جديد إلى اللعب على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، فقد شدد الكابتن أحمد أيوب على أن ملعب القاهرة سوف يمنح فريق الأهلي أفضلية كبيرة للغاية على بقية الأندية المنافسة في المسابقة، وخاصة في ظل حضور جماهير القلعة الحمراء التي سوف يزيد عددها مع قادم المباريات في المسابقة الأفريقية.

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