تعرف على قائمة المصري البورسعيدي في مباراته القادمة أمام سيمبا التنزاني

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لمواجهة مضيفه فريق سيمبا التنزاني في عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم السابع من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

ومن جانبه قام الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بالإعلان عن قائمة فريقه التي ستكون حاضرة في مباراة الذهاب، علماً بأن بعثة فريق المصري البورسعيدي سوف تُغادر الأراضي المصرية في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت باتجاه العاصمة التنزانية دار السلام.

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قائمة فريق المصري البورسعيدي في مباراته أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: أحمد مسعود / أحمد بوسكا / محمود السيد

خط الدفاع: إسلام صلاح / محمد شطة / أحمد عبد الموجود / عبد الله الشامي / محمد حمدي / محمد كوفي

خط الوسط: محمد أبو شعيشع / مصطفى / عمرو موسى / فريد شوقي / عبد الناصر / أحمد شكري / إسلام عيسى / سعيد مراد / محمد جريندو

خط الهجوم: أحمد جمعة / أريستيد بانسيه / يوسف أوتارا

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