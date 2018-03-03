مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة ديشا الإثيوبي

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أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق ديشا الإثيوبي في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

وقد شهدت قائمة فريق الزمالك عدة غيابات بارزة بسبب أسباب مختلفة، حيث غاب كلاً من باسم مرسي وأيمن حفني ومحمد الشامي ومحمد أشرف وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم لأسباب فنية، فيما غاب محمود حمدي الونش بداعي الإيقاف، كما غاب أيضاً مؤيد العجان بداعي الإصابة.

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قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام ديشا الإثيوبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / إسلام جمال / حازم إمام / حمدي النقاز / أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمود عبد العزيز / أحمد داوودا / معروف يوسف / عماد فتحي / أحمد مدبولي / عبد الله جمعة / محمد عنتر

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / نانا بوكو

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