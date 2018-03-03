مدرب برشلونة يكشف عن مدى أهمية مباراة أتلتيكو مدريد من أجل حسم لقب الليغا

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تحدث الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي عن المواجهة المرتقبة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم غداً الأحد على ملعب الكامب نو في مسابقة الدوري الإسباني.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الإسباني فالفيردي أن المباراة المرتقبة لفريقه أمام فريق أتلتيكو مدريد تُعتبر في غاية الأهمية في الصراع على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني فالفيردي إلى أن المباراة ليست نهائية، وخاصة وأن مسابقة الليغا الإسبانية لا يزال متبقي في عمرها شهرين ونصف على نهايتها، مما سيُبقي الصراع على اللقب مفتوحاً في الجولات القادمة من عمر المسابقة.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه يجب على فريقه الحذر جيداً من الهجمات المرتدة السريعة لفريق الروخي بلانكوس، وخاصة في ظل امتلاك الفريق المدريدي أسلحة هجومية سريعة للغاية، والتي يأتي على رأسها كلاً من الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني دييغو كوستا.

وعن سقوط فريق برشلونة في فخ التعادل في أكثر من مناسبة في الآونة الأخيرة، شدد المدرب الإسباني فالفيردي على أنه لا يوجد أي مجال أمام فريقه من أجل إهدار المزيد من النقاط وخاصة في حالة أراد الفوز بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

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