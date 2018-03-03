توتنهام يؤكد جاهزيته لمواجهة يوفنتوس بفوزه السهل على هدرسفيلد تاون

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حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقة السابعة والعشرين والدقيقة الرابعة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق هدرسفيلد تاون عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / بن ديفيس

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / هيونغ مين سون

خط الهجوم: هاري كين

ملخص مباراة توتنهام هوتسبير مع هدرسفيلد تاون

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء فرض فريق توتنهام هوتسبير سيطرته الكاملة على مجريات اللعب سعياً لحسم نتيجة المباراة مبكراً بدون أي تعقيدات، وفي مقابل ذلك تراجع فريق هدرسفيلد تاون بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقيقة التاسعة عشر سنحت أولى الفرصة الخطيرة لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة، وذلك حينما نفذ النجم الدنماركي كريستيان إريكسن ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن القائم الأيسر لجوناس لوسيل حارس مرمى فريق هدرسفيلد تاون تصدى للكرة وحرم أصحاب الأرض من التقدم.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين حاول النجم الدنماركي كريستيان إريكسن مرة أخرى، وهذه المرة من خلال تسديد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى جوناس لوسيل أمسك بها بنجاح وحافظ على نظافة شباك فريقه.

ولكن صمود فريق هدرسفيلد تاون من الناحية الدفاعية لم يستمر طويلاً في الظل المكثف من جانب أصحاب الأرض، فبعد دقيقة واحدة فقط نجح فريق توتنهام هوتسبير في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون عقب انفراد بحارس المرمى جاك لوسيل.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين كاد فريق توتنهام هوتسبير يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد المهاجم الإنجليزي هاري كين كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته وصلت سهلة إلى حارس المرمى جاك لوسيل الذي أبقى بدوره على آمال فريقه في اللقاء.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الحال على ما هو عليه، استحواذ كامل من جانب فريق توتنهام هوتسبير على الكرة وفي المقابل استسلام تام من جانب لاعبي فريق هدرسفيلد تاون واكتفاءهُم فقط بأداء الواجبات الدفاعية، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق توتنهام هوتسبير بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق توتنهام هوتسبير عازماً على قتل المباراة نهائياً من خلال تسجيل المزيد من الأهداف، وفي مقابل ذلك حاول فريق هدرسفيلد تاون أن يخرج على أقل تقدير من المباراة بتعادل لكي يحصد نقطة واحدة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين تمكن فريق توتنهام هوتسبير من تحقيق مبتغاه، وذلك بعدما سجل له الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه اللندني حاسماً بنسبة كبيرة للغاية من أمر النقاط الثلاث لمصلحة فريقه.

وبعدها بأربعة دقائق فقط سجل فريق توتنهام هوتسبير الهدف الثالث له في المباراة، وهذه المرة عبر المدافع الهولندي يان فيرتونغن إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السبعين حاول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد الجماهير اللندنية، وذلك من خلال إشراك الأرجنتيني إريك لاميلا بدلاً من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وبعدها بسبعة دقائق أجرى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ثاني تغيير له في المباراة، وهذه المرة من خلال إشراك الفرنسي موسى سيسوكو بدلاً من البلجيكي موسى ديمبيلي من أجل إعطاء الأخير فرصة للراحة قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين أجرى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو التغيير الثالث والأخير له في المباراة، وذلك من خلال إشراك البرازيلي لوكاس مورا بدلاً من الإنجليزي ديلي آلي، لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة دون أن تشهد أي جديد من الفريقين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية السهولة لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير.

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