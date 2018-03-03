تعرف على قائمة أتلتيكو مدريد في المباراة المنتظرة أمام برشلونة

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اختتم فريق أتلتيكو مدريد تحضيراته اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق برشلونة في مساء يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري الإسباني.

ومن جانبه قام المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بالإعلان عن قائمة فريقه التي ستكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة، علماً بأن فريق أتلتيكو مدريد يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ولا يفصله سوى خمس نقاط فقط عن صاحب الصدارة فريق برشلونة.

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قائمة فريق أتلتيكو مدريد في مباراته أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك / فيرنر

خط الدفاع: دييغو غودين / فيليبي لويس / فرساليكو / لوكاس هيرنانديز / خوانفران / خيمينيز

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / غابي فيرنانديث / فيكتور فيتولو / أولابي

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا / فرناندو توريس / أنخيل كوريا / كيفن جاميرو

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