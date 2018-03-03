آمال إيفرتون الأوروبية تتعرض لضربة قوية بعد الخسارة أمام بيرنلي

تضاءلت حظوظ فريق إيفرتون في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل عقب تعرضه إلى الخسارة على يد مضيفه فريق بيرنلي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب تيرف مور.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بيرنلي في المباراة كلاً من أشلي بارنز في الدقيقة السادسة والخمسين وكريس وود في الدقيقة الثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إيفرتون التركي جينك توسن في الدقيقة العشرين.
وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بيرنلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق إيفرتون عند 34 نقطة في المركز التاسع في الترتيب مؤقتاً لحين انتهاء جميع مباريات الجولة.
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