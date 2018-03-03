باريس سان جيرمان يتخطى عقبة تروا مواصلاً التحليق في صدارة الترتيب

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق تروا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من أنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة والأربعين وكريستوفر نكونكو في الدقيقة السابعة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق تروا عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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