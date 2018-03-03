إشبيلية يُشدد الخناق على فالنسيا في صراع المركز الرابع في الليغا

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شدد فريق إشبيلية الخناق على صاحب المركز الرابع فريق فالنسيا عقب فوزه على حساب ضيفه فريق أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إشبيلية كلاً من لويس مورييل في الدقيقة السابعة والعشرين ولوكاس فاسكيز في الدقيقة الثانية والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق إشبيلية رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق أتلتيك بيلباو عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر في الترتيب.

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