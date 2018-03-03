النصر ينفرد بالمركز الثالث بعد فوزه المثير على الرائد متذيل الترتيب

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حقق فريق النصر فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فريق الرائد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق النصر في المباراة كلاً من جونيور كابانانغا في الدقيقة الثالثة والأربعين والدقيقة الثامنة والخمسين، إضافة إلى كلاً من ليوناردو في الدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء وأيضاً محمد السهلاوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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أما على الجانب المقابل فقد سجل أهداف فريق الرائد في المباراة كلاً من إلي سابيا في الدقيقة السادسة، إضافة إلى كلاً من سانتوس في الدقيقة الثامنة والستين وسلطان السوادي في الدقيقة السادسة والسبعين.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الرائد عند سبعة عشر نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

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