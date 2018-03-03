ليفربول يعبر بوابة نيوكاسل بثنائية ومحمد صلاح يُعادل رقم هاري كين

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حقق فريق ليفربول فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الخامسة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند 29 نقطة في المركز السادس عشر في الترتيب.

ومن جانبه تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من معادلة رقم الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، وذلك بعدما وصل إلى الهدف رقم 24 له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ليتواجد كلاً منهما بالتالي في المركز الأول على لائحة ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً تعادل فريق ليستر سيتي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق بورنموث، فيما تعادل فريق ساوثهامبتون سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق ستوك سيتي، كما حقق فريق سوانزي سيتي فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما حقق فريق واتفورد الفوز على حساب ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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