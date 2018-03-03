دورتموند يسقط في فخ التعادل أمام لايبزيغ ويُضيع فرصة الانفراد بوصافة البوندسليغا

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سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق لايبزيغ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب ريد بول أرينا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق لايبزيغ في المباراة اللاعب جيان كيفن أوغستين في الدقيقة التاسعة والعشرين، فيما تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والثلاثين عبر النجم الألماني ماركو رويس.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع فريق لايبزيغ رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم حقق فريق شالكة الفوز على حساب ضيفه فريق هيرتا برلين بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق اينتراخت فرانكفورت الفوز على حساب ضيفه فريق هانوفر بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما حقق فريق هوفنهايم الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أوغسبورج بهدفين مقابل لا شئ.

وفي مباراة أخرى تعادل فريق هامبورغ سلبياً بدون أهداف أمام ضيفه فريق ماينز، بينما حقق فريق باير ليفركوزن الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فولفسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد.

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