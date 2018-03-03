روما يُفجر المفاجأة بعد اكتساحه نابولي برباعية في سان باولو

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فجر فريق روما مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه العريض خارج أرضه على حساب مضيفه فريق نابولي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق روما في المباراة كلاً من أوندر في الدقيقة السابعة وإدين دجيكو في الدقيقة السادسة والعشرين والدقيقة الثالثة والسبعين، إضافة إلى دييغو بيروتي في الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما سجل أهداف أهداف فريق نابولي كلاً من لورينزو إنسيني في الدقيقة السادسة ودريس ميرتنز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق روما رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق نابولي عند 69 نقطة في المركز الأول في صدارة الترتيب مؤقتاً.

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