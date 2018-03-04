موعد مباراة أرسنال وبرايتون بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 4/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وبرايتون بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق برايتون نظيره فريق أرسنال في عصر اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ارسنال وبرايتون

ستُقام مباراة ارسنال وبرايتون في عصر اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وبرايتون

ستكون مباراة ارسنال وبرايتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ارسنال المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان / مسعود أوزيل / داني ويلباك

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ