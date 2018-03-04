موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي اليوم الاحد 4/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: برناردو سيلفا / ليروي ساني / سيرخيو أغويرو

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

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