موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ في الدوري الألماني اليوم الاحد 4/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ في الدوري الألماني، يستقبل فريق فرايبورغ نظيره فريق بايرن ميونخ في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرايبورج

ستكون مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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