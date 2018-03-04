موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الايطالي اليوم الاحد 4/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وإنتر بالدوري الإيطالي، يستقبل فريق ميلان نظيره فريق إنتر في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ميلان وإنتر

ستُقام مباراة ميلان وإنتر في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر

ستكون مباراة ميلان وإنتر منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

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