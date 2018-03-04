موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني اليوم الاحد 4/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق أتلتيكو مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ستُقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ستكون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري ععبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / باولينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران / دييغو جودين / خيمينيز / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

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