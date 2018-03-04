عبد الحفيظ ينفي نهائياً تجميد السعيد وفتحي بسبب ملف تجديد العقد مع الأهلي

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي عن كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي نجمي فريق الأهلي، وذلك بخصوص الأنباء التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة حول تجميد الثنائي على الدكة بسبب ملف تجديد عقدهُما مع النادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام والصحف المصرية حول تجميد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي على مقاعد البدلاء يُعتبر مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن النادي الأهلي يتعامل مع كافة لاعبيه بشكل احترافي للغاية سواء على الصعيد الإداري أو حتى على صعيد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن تجميد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي بسبب عدم تجديد عقد كلاً منهما مع النادي الأهلي حتى الآن أمر غير منطقي على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل ما يُثار في الفترة الماضية حول ملف تجديد عقد الثنائي يُعتبر مجرد اجتهادات إعلامية وصحفية ليس أكثر من ذلك.

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