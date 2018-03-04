مدرب الأهلي: مواجهة مونانا ليست سهلة والفريق الغابوني عذب بطل أفريقيا العام الماضي

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه نادي مونانا الغابوني في مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أكد الكابتن أحمد أيوب أن المباراة القادمة لفريق الأهلي أمام مونانا الغابوني لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة لآن الفريق الغابوني يُعتبر فريق مغمور مما سوف يجعل المهمة أصعب نوعاً ما على المارد الأحمر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد أيوب إلى أن فريق الأهلي يجب عليه أن يتعلم من الدرس جيداً الذي حدث مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في نسخة العام الماضي 2017، حيث تخطى فريق الوداد البيضاوي عقبة الفريق الغابوني بصعوبة بالغة بواسطة ركلات الترجيح في الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات وقتها.

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