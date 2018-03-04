عالم كرة القدم يعيش على وقع صدمة كبيرة بعد وفاة قائد فيورنتينا

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عاش عالم كرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي على وقع صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما توفى قائد نادي فيورنتينا الإيطالي وهو المدافع المخضرم دافيدي أستوري صاحب ال31 عاماً قبل ساعات قليلة فقط من مباراة فريقه أمام مضيفه فريق أودينيزي في مسابقة الدوري الإيطالي.

ومن جانبه أكد نادي فيورنتينا عبر موقعه الرسمي أن زملاء القائد دافيدي أستوري حاولوا إيقاظ اللاعب في صباح اليوم في غرفته في الفندق الذي كان يتواجد فيه أعضاء بعثة فريق فيورنتينا، ولكنهم وجدوا القائد دافيدي أستوري متوفياً.

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وبناءً على ذلك قررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل مباراة فيورنتينا مع أودينيزي حداداً على وفاة القائد دافيدي أستوري والذي سبق له وأن لعب في صفوف كلاً من نادي كالياري إضافة إلى نادي روما.

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