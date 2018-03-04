تعرف على حكم المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي عن الحكم الذي سوف يُدير المباراة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبين ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني في مساء يوم الثلاثاء المقبل.

حيث قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم الألماني فيليكس بريتش من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة بين الطرفين، علماً بأن الحكم الألماني يُعتبر واحداً من أفضل حكام كرة القدم سواء على مستوى القارة الأوروبية أو حتى على مستوى العالم بأكمله.

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وتأتي هذه المباراة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن فريق ريال مدريد كان قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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