قرار هام من حسام البدري بخصوص النجم شريف إكرامي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اتخذ قراراً هاماً وذلك بخصوص النجم شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري قرر أن يعود النجم شريف إكرامي لكي يحرس عرين النادي الأهلي من جديد، وذلك بعد أن يحسم المارد الأحمر لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل رسمي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري سوف يعتمد بشكل طبيعي على النجم محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى في المباريات القادمة سواء محلياً أو أفريقياً، على أن يتم إعطاء الفرصة في الجولات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للنجم شريف إكرامي.

ويأتي ذلك القرار من جانب الكابتن حسام البدري من أجل إعطاء حارس المرمى شريف إكرامي الفرصة لكي يعود من جديد إلى حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.

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