جماهير ريال مدريد تتلقى أخباراً سعيدة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

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تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي أخباراً سعيدة للغاية، وذلك قبل موعد المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين الفريق الملكي وبين مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مساء يوم الثلاثاء المقبل.

حيث شهد مران فريق ريال مدريد اليوم عودة كلاً من الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش إضافة إلى الألماني توني كروس، وذلك بعد تعافي كلاً منهما من الإصابة بشكل كامل ليتأكد بالتالي مشاركة كلاً منهما في المباراة المرتقبة أمام فريق باريس سان جيرمان.

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وتأتي هذه المواجهة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن فريق الملكي كان قد تفوق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب الفريق الباريسي مما يُرجح كفة ملك أوروبا من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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