رسمياً: منتخب عالمي جديد يواجه منتخب مصر ودياً قبل مونديال روسيا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع أحد المنتخبات العالمية، وذلك من إقامة مباراة ودية تجمع بينه وبين المنتخب الوطني المصري في إطار تحضيرات أحفاد الفراعنة للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب مصر سوف يواجه نظيره منتخب كولومبيا في المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك تحديداً في مطلع شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2018 م على أن يتم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة فيما بعد.

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وسوف يخوض المنتخب المصري معسكره الأول في شهر مارس الحالي تحضيراً للمونديال، وفي خلال ذلك المعسكر سوف يواجه منتخب الفراعنة كلاً من منتخبي البرتغال واليونان، أما المعسكر الختامي في شهر مايو المقبل فسوف يواجه فيه المنتخب المصري حتى الآن كلاً من منتخبات بلجيكا والكويت وأخيراً كولومبيا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، لا يزال يُطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة إقامة مباراة ودية رابعة للمنتخب المصري في المعسكر الختامي قبل انطلاقة مونديال روسيا، وذلك حتى يكون أحفاد الفراعنة في أفضل حالة لهم قبل المشاركة في المونديال.

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