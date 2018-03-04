مانشستر سيتي يُحقق فوزاً شاقاً على تشيلسي ويقترب من حسم لقب البريمرليغ

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حسم فريق مانشستر سيتي مباراة القمة بشق الأنفس عقب فوزه على حساب ضيفه فريق تشيلسي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة السادسة والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق تشيلسي عند 53 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورت / زينتشنكو

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: برناردو سيلفا / ليروي ساني / سيرخيو أغويرو

تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / سيسك فابريغاس / داني درينكووتر / ماركوس ألونسو / ويليان / بيدرو رودريغيز

خط الهجوم: إيدين هازارد

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق مانشستر سيتي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق تشيلسي بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل خطف ولو هدف وحيد على أقل تقدير.

وفي الدقيقة العشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك حينما سدد البرتغالي برناردو سيلفا كرة ساقطة بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حسرة من جماهير نادي مانشستر سيتي.

وبعدها بسبعة دقائق سدد الألماني ليروي ساني كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا قائد فريق تشيلسي أوقف الكرة من على خط المرمى منقذاً مرمى البلوز من أولى الأهداف وحارماً أصحاب الأرض من أخذ الأسبقية في مباراة القمة.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب الهجومي نوعاً ما من جانب فريق مانشستر سيتي، وخاصة في ظل الصلابة الدفاعية التي وجدها أمامه من طرف لاعبي فريق تشيلسي، مما حرم أصحاب الأرض من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى الحارس تيبو كورتوا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، تمكن فريق مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل وذلك عبر ظهيره الأيمن الإنجليزي كايل ووكر، إلا أن الحكم مايكل أوليفر سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل مُبقياً على نتيجة التعادل، وهي النتيجة التي استمرت حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على فك شفرة دفاعات فريق تشيلسي من أجل تسجيل الأهداف، وفي الدقيقة السادسة والأربعين تحقق له ما أراد وذلك حينما استغل البرتغالي برناردو سيلفا ثغرة في دفاعات الضيوف ليُسجل على إثرها الهدف الأول لمصلحة فريقه.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين حاول الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط بخطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بدلاً من البرازيلي ويليان.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين واصل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي محاولة تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك الجناح البرازيلي إيمرسون بدلاً من الإسباني بيدرو رودريغيز.

أما على الجانب المقابل فقد حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بدوره أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على فريقه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي البرازيلي جابرييل جيسوس ودانيلو بدلاً من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والأوكراني زينتشنكو.

وفي الدقيقة التاسعة والثمانين واصل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الدفع بعناصره الهجومية، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم الإسباني ألفارو بدلاً من النجم البلجيكي إيدين هازارد سعياً لتعديل النتيجة على أقل تقدير.

ولكن بقية دقائق المباراة مرت دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى بعض المحاولات البائسة من جانب فريق تشيلسي، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق مانشستر سيتي والذي جعله على بُعد 12 نقطة فقط من الفوز رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

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