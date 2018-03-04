برايتون يفوز على أرسنال بثنائية ويُبعده عن صراع المقاعد الأوروبية

حقق فريق برايتون مفاجأة من العيار الثقيل عقب فوزه على حساب ضيفه الثقيل فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برايتون في المباراة كلاً من لويس دنك في الدقيقة السابعة وجلين موراي في الدقيقة السادسة والعشرين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أرسنال المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الثالثة والأربعين.
وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق برايتون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس في الترتيب بعيداً عن المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.
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