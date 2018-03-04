بيدرو يُعلن عن قائمة الدراويش استعداداً لمواجهة وادي دجلة

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته في يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام ضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه أعلن البرتغالي بيدرو المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة فريقه اليوم، والتي سوف تكون حاضرة في المواجهة المقبلة أمام فريق وادي دجلة، علماً بأن قائمة فريق الدراويش قد شهدت عودة بارزة للنجم محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي.

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قائمة فريق الإسماعيلي في مباراته أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد فوزي / محمد مجدي

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / محمد هاشم / بهاء مجدي

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد فتحي / نادر رمضان / محمد الصادق / كريم بامبو / عمر الوحش / إبراهيم حسن / عبد الرحمن مجدي / إسلام عبد النعيم

خط الهجوم: دييجو كالديرون / شكري نجيب

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