برشلونة يحسم القمة أمام أتلتيكو مدريد ويُغرد وحيداً في صدارة الليغا

Advertisements

حسم فريق برشلونة مباراة القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق أتلتيكو مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة حرة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق أتلتيكو مدريد عند 61 نقطة في المركز الثاني في الترتيب.

إقرأ أيضاً: بيدرو يُعلن عن قائمة الدراويش استعداداً لمواجهة وادي دجلة