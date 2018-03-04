بايرن ميونخ يواصل عزفه المنفرد في صدارة البوندسليغا بعد فوزه الكاسح على فرايبورغ

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حقق فريق بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فرايبورغ بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع من شهر مارس الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من مدافع فريق فرايبورغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة والعشرين والفرنسي كورنتان توليسو في الدقيقة الثامنة والعشرين، إضافة إلى كلاً من الألماني ساندرو فاغنر في الدقيقة الرابعة والخمسين والألماني توماس مولر في الدقيقة التاسعة والستين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما استقر رصيد فريق فرايبورغ عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً حقق فريق شتوتغارت فوزاً مثيراً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كولن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع بذلك فريق شتوتغارت رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع في الترتيب، فيما استقر رصيد فريق كولن عند سبعة عشر نقطة في المركز الأخير في الترتيب.

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