موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق مانشستر يونايتد في مساء اليوم الأثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / كريس سمالينغ / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / بول بوغبا / جيسي لينغارد / أليكسيس سانشيز / أنتوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو