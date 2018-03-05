موعد مباراة السد القطري وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السد القطري وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق ناساف من أوزبكستان نظيره فريق السد القطري اليوم الأثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة السد وناساف

ستُقام مباراة السد وناساف اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة السد وناساف

ستكون مباراة السد وناساف منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

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