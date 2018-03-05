موعد مباراة الوصل الإماراتي وبيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الوصل الإماراتي وبيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق بيروزي الإيراني نظيره فريق الوصل الإماراتي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الوصل وبيروزي

ستُقام مباراة الوصل وبيروزي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الوصل وبيروزي

ستكون مباراة الوصل وبيروزي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

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