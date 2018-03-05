موعد مباراة الجزيرة الإماراتي وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الجزيرة الإماراتي وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الجزيرة الإماراتي نظيره فريق تراكتور الإيراني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الجزيرة وتراكتور

ستُقام مباراة الجزيرة وتراكتور في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وتراكتور

ستكون مباراة الجزيرة وتراكتور منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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