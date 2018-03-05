موعد مباراة الغرافة القطري وأهلي جدة السعودي بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الغرافة القطري وأهلي جدة السعودي بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الغرافة القطري نظيره فريق أهلي جدة السعودي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الغرافة وأهلي جدة

ستُقام مباراة الغرافة وأهلي جدة في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الغرافة وأهلي جدة

ستكون مباراة الغرافة وأهلي جدة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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