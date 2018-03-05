تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة لها

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يشهد اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي انطلاقة مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، حيث تُقام اليوم ثلاثة مباريات في هذه الجولة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد هذه المباريات الثلاثة، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وهذه القنوات هي قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

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موعد مباراة المقاولون العرب وطنطا

ستُقام مباراة المقاولون العرب وطنطا في عصر اليوم الإثنين على ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

ستُقام مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في مساء اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الإنتاج الحربي والداخلية

ستُقام مباراة الإنتاج الحربي والداخلية في مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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