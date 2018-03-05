موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون بمشاركة “كهربا” ومشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” ومشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق اتحاد جدة نظيره فريق التعاون في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون

ستُقام مباراة اتحاد جدة والتعاون في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والتعاون

ستكون مباراة اتحاد جدة والتعاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة اتحاد جدة والتعاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

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