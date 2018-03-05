تعرف على رسالة حسام البدري لجماهير الأهلي قبل مواجهة الفريق الغابوني

Advertisements

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رسالة هامة اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة نادي مونانا الغابوني في مساء يوم غداً الثلاثاء في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، شدد الكابتن حسام البدري على أن حضور جماهير النادي الأهلي في أولى مباريات المارد الأحمر الأفريقية على ملعب القاهرة الدولي من جديد، سوف يكون له تأثير إيجابي للفريق على جميع لاعبي فريق الأهلي.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة للغاية حينما يكون جمهور النادي الأهلي متواجداً في المدرجات، وخاصة وأن كل العمل الذي يقوم به الفريق يكون دائماً من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء.

كما أضاف أيضاً الكابتن حسام البدري في تصريحاته أن جمهور النادي الأهلي يُعتبر هو اللاعب رقم واحد في جميع البطولات التي نجح المارد الأحمر في الفوز بها على مر التاريخ بأكمله، وخاصة وأنه يُساعد اللاعبين دائماً على تقديم كل ما لديهم من مجهودات على أرض الملعب بسبب تشجيعهم طوال أحداث المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون بمشاركة “كهربا” ومشاركة “عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي اليوم الاثنين 5/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة