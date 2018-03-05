محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول.. تعرف على التفاصيل

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نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي بجائزة فردية جديدة رفقة ناديه، ليُضيفها بذلك إلى حصيلة الجوائز الفردية التي تمكن من الفوز بها منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة.

حيث فاز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل حصوله على نسبة 37% من أصوات الجماهير التي شاركت في عملية الاستفتاء الذي قامت به رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

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وبذلك يفوز الفرعون المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للشهر الثالث له في الموسم الحالي، علماً بأنه لا يزال يُنافس وبقوة أيضاً على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة بعدما تساوى مع الهداف الإنجليزي هاري كين برصيد 24 هدفاً لكلاً منهما في المركز الأول على لائحة ترتيب الهدافين.

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