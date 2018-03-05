تعرف على قائمة ريال مدريد في المباراة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر مارس الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة المرتقبة في مساء يوم غداً الثلاثاء أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وكانت بعثة فريق ريال مدريد قد وصلت منذ ساعات قليلة فقط إلى العاصمة الفرنسية باريس، على أن يُجري الفريق الملكي مرانه الختامي في مساء اليوم تحضيراً للمباراة على ملعب حديقة الأمراء الذي سوف يُجرى عليه اللقاء يوم غداً الثلاثاء.

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قائمة فريق ريال مدريد في مباراته أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيكو / لوكا

خط الدفاع: داني كارفاخال / فاييخو / سيرخيو راموس / رافائيل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / تيو هيرنانديز / أشرف حكيمي

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / ماركو أسينسيو / إيسكو / ماتيو كوفاسيتش / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة / بورخا مايورال

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